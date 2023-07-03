"Справедливая Россия" выдвинула своего кандидата на выборы губернатора в Самарской области

Решение о выдвижении Михаила Маряхина принято единогласно

САМАРА, 3 июля. /ТАСС/. Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" (СРПЗП) выдвинуло Михаила Маряхина в качестве кандидата на должность губернатора Самарской области на предстоящих выборах. Об этом партия сообщила в своей группе во "ВКонтакте".

"Самарское региональное отделение партии СРПЗП тайным голосованием выдвинуло председателя Совета реготделения Михаила Маряхина на выборы губернатора Самарской области", - говорится в сообщении партии. Отмечается, что решение принято единогласно.

Выборы губернатора Самарской области пройдут с 8 по 10 сентября включительно. С кандидатами также определились КПРФ, которая выдвинула первого секретаря Самарского обкома партии, вице-спикера Самарской губернской думы Алексея Лескина, а также ЛДПР, от которой кандидатом станет депутат регионального парламента Александр Степанов.

Сейчас губернатором области является Дмитрий Азаров. Срок его полномочий истекает в 2023 году. В апреле текущего года Азаров заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта президент России Владимир Путин пожелал Азарову успехов на выборах.