Путин обсудил с Памфиловой подготовку к осенним выборам

Глава ЦИК сообщила, что к президентским выборам будет готов цифровой аналог Государственной автоматизированной системы "Выборы"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

В центре внимания был предстоящий Единый день голосования, который намечен на 10 сентября. Те или иные выборы пройдут почти во всех регионах России. При этом впервые в них примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Памфилова рассказала, как будет организовано голосование на этих территориях, как в целом идет подготовка к сентябрьской кампании, а также упомянула и другие темы. Отдельно она остановилась на развитии электронных сервисов. Так, глава ЦИК сообщила, что к президентским выборам 2024 года будет готов цифровой аналог Государственной автоматизированной системы "Выборы" - она помогает обеспечивать гласность, достоверность, оперативность и полноту информации.

Выслушав Памфилову, Путин поинтересовался, нужна ли какая-то помощь при подготовке выборов и вовремя ли выделяются необходимые средства. Обсудив это, они договорились рассмотреть еще несколько вопросов в закрытой части.