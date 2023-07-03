Памфилова считает, что от выборов президента России в 2024 году будет зависеть судьба мира

Председатель ЦИК добавила, что в Центризбиркоме понимают этот факт

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дальнейшая судьба не только России, но и целого мира будет зависеть от президентских выборов 2024 года, считает председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Именно это сейчас систему и укрепляет независимо от политических, других каких-то разногласий: это чувство патриотизма, ответственности, понимание того, что и предстоящие президентские выборы - это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Она добавила, что в ЦИК понимают данный факт. "То есть это наша электоральная линия фронта. Я уверена в том, что наша почти миллионная армия [моих коллег] ее очень достойно пройдет", - подчеркнула Памфилова.

Памфилова ранее заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.