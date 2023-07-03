3 июля, 11:25

Захарова назвала очередные заявления Зеленского по Крыму проявлением "нацистской сущности"

По словам украинского президента, он "не может представить Украину без Крыма"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости бороться за Крым являются проявлением его "нацистской сущности". Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова Зеленского, который в интервью CNN заявил, что он "не может представить Украину без Крыма". По словам украинского президента, пока Крым остается "оккупирован" Россией, "война еще не окончена".

"Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика", - прокомментировала Захарова слова Зеленского. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрымЗеленский, Владимир Александрович
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