Сальдо заявил о решении проблем с поставками бутилированной воды в Херсонскую область

Врио губернатора региона отметил наличие всего необходимого для "продовольственного рынка и борщевого набора"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Перебои с поставками бутилированной воды на территорию Херсонской области, которая пострадала от прорыва Каховской ГЭС, устранены, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Брать воду из водопроводной сети и скважин пока что не везде возможно. Эта проблема [с поставками бутилированной воды] на сегодня устранена. Значительно превышающее норматив количество бутилированной воды доставлено практически во все населенные пункты, и люди могут получить эту воду", - сказал Сальдо. Он отметил, что также работают специальные машины, которые развозят воду для бытовых нужд.

"Ситуация стабильна: все, что нужно для продовольственного рынка и так называемого борщевого набора, есть. Рынки работают, на рынках достаточно продукции высококачественной, а именно херсонской, - с полей и помидоры, и кабачки, и баклажаны, капуста есть. Вот все остальное подвозится с материка - Крыма, Ростовской области, Краснодарского края. Не чувствуется недостатка никаких продуктов", - подчеркнул Сальдо.