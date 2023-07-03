Кандидат от КПРФ подал документы на участие в выборах губернатора Псковской области

На данный момент документы на участие в губернаторских выборах подали четыре человека

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Депутат Псковского областного собрания от партии КПРФ Петр Алексеенко подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного избиркома.

"В избирательную комиссию Псковской области представил необходимые для выдвижения документы кандидат в губернаторы региона Алексеенко Петр Васильевич, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В минувшую субботу на конференции партии делегатами было принято решение об отзыве кандидата на должность главы региона Александра Баева на основании его личного заявления", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба регионального избиркома 13 июня сообщала о том, что депутат Псковской городской думы Баев, представляющий КПРФ, подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре.

На данный момент документы на участие в губернаторских выборах, которые проводятся в регионе в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона, подали четыре человека. В их числе координатор псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков, председатель псковского регионального отделения "Партии роста" Игорь Романов, депутат Псковского областного собрания от партии КПРФ Петр Алексеенко. Кроме того, документы подал и действующий глава региона Михаил Ведерников.

Документы на выдвижение от кандидатов Избирательная комиссия принимает до 18:00 4 июля. После этого кандидатам предстоит получить подписи в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Голосование на выборах губернатора Псковской области в 2023 году будет трехдневным. Жители области смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября.