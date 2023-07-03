Программа форума Россия - Африка будет состоять более чем из 30 сессий и мероприятий

Саммит и форум запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Программа форума Россия - Африка включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам взаимодействия России и государств Африки. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

Мероприятия направлены на всестороннее укрепление российско-африканского сотрудничества и призваны определить траекторию развития отношений России со странами Африки в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении.

"Очевидно, что в создающейся архитектуре многополярного мира страны Африки будут играть все более важную роль. Укрепление связей России и Африки в области безопасности, устойчивого экономического и гуманитарного развития создает основы для становления мощных, процветающих и безопасных регионов в новых реалиях", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ Антона Кобякова, который является ответственным секретарем оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия - Африка.

В Фонде Росконгресс отметили, что деловая программа форума состоит из четырех больших тематических блоков, которые охватывают все сферы сотрудничества России с Африканским континентом: "Экономика нового мира", "Комплексная безопасность и суверенное развитие", "Кооперация в области науки и технологий", "Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни".

О программе

На повестке программного блока "Экономика нового мира" - перспективы ведения бизнеса в Африке для российских предпринимателей. Эксперты затронут темы расширения делового сотрудничества между Россией и странами Африки, расскажут об их экспортном потенциале в условиях новых вызовов, а также о взаимодействии в области АПК, энергетики и логистики, говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Международная безопасность, политическая стабильность, вопросы продовольственного обеспечения, а также осуществление совместных усилий по борьбе с эпидемиями и ЧС станут главными темами блока "Комплексная безопасность и суверенное развитие". Ключевой вопрос, на который ответят эксперты в рамках этого блока: "Чем российский опыт по обеспечению безопасности может быть полезен для стран Африки?"

На панельных дискуссиях направления "Кооперация в области науки и технологий" эксперты обсудят вопросы сотрудничества России и Африки в сфере передовых технологий. Ключевые темы блока - "Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету" и "Передовые технологии для устойчивого развития Африки". Отдельные сессии будут посвящены цифровым технологиям в атомной области и в сфере здравоохранения. В рамках обсуждений спикеры расскажут о том, как высокотехнологичные решения могут раскрыть потенциал Африки и оказать положительное социально-экономическое воздействие на многие сферы жизни общества.

В условиях становления многополярного мира сотрудничество в гуманитарной сфере приобретает особое значение. Эта обширная область включает множество конкретных направлений взаимодействия в сфере образования, культуры, спорта, обеспечения прав и возможностей для женщин и молодежи. Эти темы будут подняты в рамках блока "Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни".

Кроме того, на полях экономического и гуманитарного форума Россия - Африка состоятся медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы, сессии форума креативного бизнеса и форума "Здоровое общество", сессия, посвященная сотрудничеству российских и африканских государственных органов и предприятий в отрасли драгоценных металлов и многое другое.

О саммите

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".