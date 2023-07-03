В России представят проект золотого стандарта наблюдения за онлайн-голосованием

Проект разрабатывает Общественная палата, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ разрабатывает так называемый золотой стандарт наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с учетом рекомендаций ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), он будет представлен в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель ассоциации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Общественная палата РФ разрабатывает золотой стандарт наблюдения за ДЭГ с учетом рекомендаций НОМ. Этот стандарт будет презентован в ближайшее время. Общественники 25 регионов, где будет применено ДЭГ, смогут им воспользоваться", - сказал Брод, комментируя встречу председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждались в том числе вопросы использования ДЭГ.

Собеседник агентства отметил, что НОМ предлагает в том числе предоставить наблюдателям доступ к процессу разделения ключа шифрования данных ДЭГ, а регионам советует направлять общественных наблюдателей в избирком ДЭГ. Также предлагается использовать веб-портал для наблюдения и отслеживать этапы прохождения бюллетеней в рамках ДЭГ. Кроме того, Брод обратил внимание на необходимость оборудования специальных автоматизированных рабочих мест для наблюдателей за ДЭГ на площадках общественных штабов в регионах.

"Для меня как правозащитника и члена СПЧ, который поднимал в декабре прошлого года перед президентом тему расширения функционала общественного контроля на выборах, особо важной была тема общественного контроля за ходом ДЭГ. Важно, что география ДЭГ постепенно расширяется, избиратели отмечают удобство и безопасность новой формы голосования. Как отметила Элла Памфилова, в ходе предстоящих выборов ожидается, что порядка 21 млн избирателей из 25 регионов воспользуются ДЭГ", - сказал Брод.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.