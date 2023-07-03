Госдума представит правительству предложения по поддержке Калининграда

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Госдума намерена представить правительству РФ предложения по поддержке Калининграда. Об этом заявил в понедельник председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, решение по итогам рабочей поездки в регион Совет Госдумы обсудит на заседании 10 июля.

"Мы сегодня сосредоточились на промышленном потенциале, вопросах транспорта, коммуникаций, но правильно будет подумать на предмет благоустройства городов, реставрации объектов историко-культурного наследия. Потому что это выпало из программы, а наверняка самостоятельно регион потянуть это не может. Мы приняли решение, которое сейчас правительство реализует по поддержке регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Сегодня 10 регионов получают дополнительные средства, потому что у них низкая бюджетная обеспеченность. Но мы также можем при обсуждении бюджета, постановления, принять решение по поддержке Калининграда, учитывая, что это регион особый", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций. "Учитывая, что порядка 40% товарооборота приходится на морские перевозки, нам надо учитывать и этот фактор - наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны. Понятно, что территории, которые находятся ближе всего к этим странам, испытывают больше проблем, поэтому мы должны сделать все своей стороны, чтобы было больше внимания к таким регионам", - добавил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что вопрос реализации поддержки Калининградской области должен находиться на парламентском контроле.