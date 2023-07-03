В Нижегородской области два кандидата представили документы о выдвижении на выборы главы

Речь идет о представителях ЛДПР и КПРФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Владислав Егоров (КПРФ) и Владислав Атмахов (ЛДПР) представили документы в областной избирком о выдвижении на выборы губернатора Нижегородской области, сообщает в понедельник пресс-служба комиссии.

"В избирательную комиссию Нижегородской области представлены документы от нижегородского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" о выдвижении Владислава Егорова и от нижегородского регионального отделения политической партии ЛДПР о выдвижении Владислава Атмахова на выборы губернатора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со дня представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться стартует этап сбора подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку своего выдвижения.

Ранее реготделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области на выборы был выдвинут Александр Быков, отделением общественной организации всероссийская политическая партия "Гражданская сила" - Илья Померанцев. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Глеба Никитина, ЛДПР - главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова, реготделение КПРФ - заместителя председателя заксобрания - Владислава Егорова.

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня. Действующим главой региона является Глеб Никитин. Он был назначен врио главы в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.