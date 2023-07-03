Богданов проинформировал глав посольств Африки о готовящемся к принятию плане партнерства

Как сообщили в МИД РФ, документ планируется принять на саммите Россия - Африка в июле

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов проинформировал глав диппредставительств стран Африки о готовящемся к принятию на саммите Россия - Африка в июле плане партнерства на 2023-2026 годы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Участвовавшие во встрече руководители соответствующих департаментов МИД России и Фонда Росконгресс сделали сообщения по комплексу вопросов, связанных с организационными и логистическими аспектами предстоящего саммита Россия - Африка. Африканский дипломатический корпус был также подробно проинформирован о готовящемся к принятию по итогам саммита плане действий форума партнерства Россия - Африка на период 2023-2026 годы", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ также отметили, что в ходе встречи с презентацией, посвященной потенциалу сотрудничества ПАО "Газпром" со странами Африки, выступил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".