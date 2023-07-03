3 июля, 16:47

Замглавы МИД РФ и посол Китая обсудили вопросы взаимодействия в ООН

В МИД РФ отметили, что стороны в очередной раз подтвердили совпадение подходов Москвы и Пекина к ключевым вопросам международной повестки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол КНР в России Чжан Ханьхуэй обсудили по телефону сотрудничество двух стран на площадке ООН. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Стороны подробно обсудили актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Пекина на площадке ООН, включая ее Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что стороны в очередной раз подтвердили совпадение подходов Москвы и Пекина к ключевым вопросам международной повестки, которое опирается на особые российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 

Теги:
РоссияКитайВершинин, Сергей Васильевич
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