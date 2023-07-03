МИД РФ: резолюция о возвращении США в ЮНЕСКО закрепит диктат Запада в организации

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Вашингтон не скрывает своих конъюнктурных мотивов возвращения в организацию, его представители публично заявляли о намерении "противодействовать влиянию Китая"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Неконсенсусная резолюция Генеральной конференции ЮНЕСКО о возвращении США в состав организации лишь закрепит идеологический диктат коллективного Запада в ней. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам внеочередной сессии Генконференции ЮНЕСКО.

"Противоречащая основополагающему принципу суверенного равенства государств неконсенсусная резолюция Генконференции, от поддержки которой РФ решительно отмежевывается, едва ли откроет перед организацией перспективы укрепления подлинной многосторонности и взаимоуважительного диалога, - отметила дипломат. - Скорее, наоборот, она приведет к закреплению в ЮНЕСКО идеологического диктата коллективного Запада, не признающего за странами мирового большинства прав на сохранение их цивилизационного, культурного и мировоззренческого своеобразия".

Вашингтон, как указывается в комментарии, не скрывает своих конъюнктурных мотивов возвращения в ЮНЕСКО, "его представители публично заявляли о намерении "противодействовать влиянию Китая" на площадке организации".

Для РФ очевидно, подчеркнула Захарова, что "США свои блоковые разделительные подходы будут пытаться продавливать в ЮНЕСКО и против России, внося деструктив в повестку организации через ее искусственную украинизацию".

Дипломат также обратила внимание, что процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры Генконференции - "без скрупулезной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации". "В очередной раз мы сталкиваемся с применением двойных стандартов в духе пресловутого "порядка, основанного на правилах", - констатировала она.

Кроме того, по словам Захаровой, Вашингтон - крупнейший должник ЮНЕСКО, который прекратил финансирование организации еще в 2011 году, а в октябре 2017 года направил официальное уведомление о выходе из нее. "Теперь же США получили полноправное членство в обмен на "обещание" обратиться в Конгресс США с "просьбой рассмотреть вопрос" внесения начисленного платежа в 2024 году и погашения накопленной задолженности. Одним словом, Вашингтон в характерном для себя ключе продолжает жить в долг - теперь за счет ЮНЕСКО", - заключила официальный представитель МИД РФ.