Источник: РФ официально уведомила США о предоставлении консульского доступа к Гершковичу

Корреспондент The Wall Street Journal обвиняется в шпионаже

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Москва предоставила консульский доступ к корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, американская сторона была об этом официально уведомлена, сообщил ТАСС информированный источник.

"Доступ был предоставлен. Об этом их уведомляли официально", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник в американском посольстве ТАСС сообщили, что посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила Гершковича.