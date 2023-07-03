3 июля, 16:37,
обновлено 3 июля, 17:08
Задержание журналиста WSJ в России

Источник: РФ официально уведомила США о предоставлении консульского доступа к Гершковичу

Корреспондент The Wall Street Journal обвиняется в шпионаже

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Москва предоставила консульский доступ к корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, американская сторона была об этом официально уведомлена, сообщил ТАСС информированный источник.

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"Доступ был предоставлен. Об этом их уведомляли официально", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник в американском посольстве ТАСС сообщили, что посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила Гершковича. 

Теги:
СШАРоссияЗадержание журналиста WSJ в России
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