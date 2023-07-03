В ДНР до 1 сентября упразднят министерство налогов и сборов региона

И.о. министра Константина Калуса освободили от исполнения обязанностей

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Региональное министерство налогов и сборов упразднят в Донецкой Народной Республики до 1 сентября 2023 года. Об этом говорится со ссылкой на указ врио главы региона Дениса Пушилина в сообщении в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона.

"Упразднено министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Согласно документу, процедура ликвидации должна быть завершена до 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении. И.о. министра Константин Калус освобожден от исполнения своих обязанностей.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.