МИД РФ надеется, что Сьерра-Леоне продолжит путь демократического развития после выборов

В ведомстве заявили, что наблюдатели от Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств отметили "в целом транспарентный и мирный характер" избирательной кампании и голосования

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия приветствует успешное проведение выборов в Сьерра-Леоне и надеется, что государство продолжит демократическое развитие и укрепление дружеских связей с Россией. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам всеобщих выборах в республике.

"В Москве приветствуют успешное проведение всеобщих выборов в Сьерра-Леоне и выражают надежду, что сьерра-леонское общество продолжит продвижение по пути демократического развития", - указали в дипведомстве. "Уверены, что традиционно дружественные российско-сьерра-леонские отношения будут и далее укрепляться на благо наших стран и народов", - отметили МИД РФ.

В МИД РФ подчеркнули, что наблюдатели от Африканского союза и Экономического сообщества западноафриканских государств отметили "в целом транспарентный и мирный характер" избирательной кампании и голосования.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ напомнили, что 24 июня в Сьерра-Леоне состоялись всеобщие выборы, в ходе которых были избраны президент, депутаты национального парламента и представители местных органов власти. По данным избирательной комиссии Сьерра-Леоне, действующий глава государства Джулиус Маада Био одержал победу в первом туре, набрав более 56% голосов избирателей при явке более 80%. 27 июня он был приведен к присяге в качестве президента страны.