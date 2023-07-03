Жители ЛНР на выборах в парламент республики смогут проголосовать в субъектах России

Избирком Луганской Народной Республики создал 461 избирательный участок

ЛУГАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), на выборах депутатов Народного Совета (парламента) региона смогут проголосовать 8-10 сентября в любой точке республики, а также в других субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщила глава регионального избиркома Елена Кравченко.

"Во время голосования будет реализован механизм "Мобильный избиратель" для тех, кто во время голосования будет находится не по месту регистрации. Для пребывающих на территории других субъектов РФ планируется открытие 328 экстерриториальных участков", - сказала она.

Кравченко отметила, что для голосования на экстерриториальном участке избирателю необходимо подать соответствующее заявление в экстерриториальную участковую избирательную комиссию в том регионе РФ, где он находится.

Кравченко сообщила, что выборы депутатов в муниципалитеты ЛНР предусматривают образование единого округа в границах города или района. "Следовательно, на этих выборах избиратель может проголосовать в случае, если он имеет регистрацию в границах соответствующего муниципального образования, где проходят выборы. Например, на выборах в городе Алчевске - избиратели, имеющие регистрацию в Алчевске", - сообщила она.

Избирком республики

Избирком ЛНР создал 461 избирательный участок. "Жители республики смогут проголосовать в 461 избирательном участке, созданном в ЛНР", - сказала она.

Кравченко добавила, что параллельно выборы в регионе будут проходить вне помещений для голосования. "Можно будет проголосовать вне помещения для голосования в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Это могут быть придомовые территории, территории общего пользования - скверы, парки и иные места. Также предусмотрено голосование групп избирателей, которые проживают там, где помещения для голосования отсутствуют и транспортное сообщение с которыми затруднено", - отметила Кравченко.

Глава избиркома подчеркнула, что голосование в населенных пунктах региона, расположенных вблизи зоны боевых действий, будет организовано "так же, как и на остальных территориях".

21 июня избирательная комиссия ЛНР сообщила, что голосование на выборах депутатов Народного совета (парламента) ЛНР, а также депутатов муниципальных образований будет проходить в регионе три дня - с 8 по 10 сентября.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.