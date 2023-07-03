Рябков и представитель МИД Бразилии обсудили взаимодействие стран в БРИКС и ООН

Как сообщили в МИД РФ, стороны "подтвердили намерение продолжать поддерживать тесные контакты"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с секретарем по вопросам отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) МИД Бразилии Эдуардо Сабойей двустороннее сотрудничество и взаимодействие стран в БРИКС, ООН и в "Группе двадцати". Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам очередного заседания российско-бразильской Комиссии по политическим вопросам.

"Рябков и Сабойя обменялись мнениями по ряду аспектов международной повестки дня и региональной проблематики, включая вопросы взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, БРИКС, "Группе двадцати", подтвердили намерение продолжать поддерживать тесные контакты", - отметили в министерстве.

В МИД РФ указали, что в ходе мероприятия, "которое прошло в традиционно дружественной атмосфере, были предметно обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, материальной и культурно-гуманитарной сферах, проанализирован ход совместной работы по укреплению стратегического характера отношений между двумя странами".