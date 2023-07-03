Матвиенко: развитие межпарламентского диалога отвечает интересам России и Южной Осетии

По словам председателя Совета Федерации, необходимо поддерживать высокий уровень сотрудничества с парламентом республики

ЦХИНВАЛ, 3 июля. /ТАСС/. Развитие российско-югоосетинского межпарламентского диалога в полной мере отвечает национальным интересам двух государств, говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленном спикеру парламента Южной Осетии Алану Алборову по случаю Международного дня парламентаризма. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа республики.

"Кризисные явления в международных отношениях продолжают неуклонно нарастать. Коллективный Запад разрушает систему международной безопасности, грубо вмешивается в дела суверенных государств, создает хаос и разжигает новые конфликты. Но время однополярного мира уходит, и сегодня, в эпоху глобальных вызовов и общественных преобразований, вопрос укрепления института парламентаризма представляет наибольшую актуальность. Стремление законодателей России и Южной Осетии к углублению взаимодействия обусловлено не только общностью ценностей, традиций и культур, но и искренней убежденностью, что развитие межпарламентского диалога в полной мере отвечает национальным интересам наших государств", - цитирует пресс-служба поздравление Матвиенко.

Она отметила, что Международный день парламентаризма знаменует возрастающую роль парламентской дипломатии и консолидацию усилий законодателей в деле упрочения мира и взаимопонимания между странами и народами.

По словам Матвиенко, в Совете Федерации уверены, что необходимо и впредь поддерживать высокий уровень сотрудничества с парламентом Республики Южная Осетия, "сближая тем самым позиции по многим актуальным двусторонним и международным вопросам и способствуя решению первостепенных задач, которые стоят перед Россией и Южной Осетией".

Международный день парламентаризма отмечается 30 июня в соответствии резолюцией, принятой Генеральной ассамблеей ООН 22 мая 2018 года.