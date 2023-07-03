Замглавы МИД РФ обсудил с коллегой из Бразилии проблематику украинского конфликта

Стороны также обсудили вопросы отношений двух государств со странами Центральной Азии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил с секретарем по вопросам отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ранге замглавы МИД Бразилии Эдуардо Сабойа проблематику конфликта на Украине, а также отношения со странами Центральной Азии. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"В духе отношений стратегического партнерства и сотрудничества между Россией и Бразилией состоялось обсуждение проблематики конфликта на Украине, а также вопросов отношений двух государств со странами Центральной Азии", - отметили в российском дипведомстве.