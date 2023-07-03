Лавров обсудил с главой МИД Сирии проблемы в регионе

Как сообщили в МИД РФ, "основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обсудили актуальные региональные проблемы, ситуацию в Сирии и вокруг нее. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН", - говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве указали, что в ходе разговора Лавров отметил важное значение принятого в мае этого года решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное влияние этого события на процессы на Ближнем Востоке и севере Африки.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что от имени руководства Сирии Микдад подтвердил поддержку России в проводимой ею специальной военной операции на Украине.

Телефонный разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.