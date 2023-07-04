Парламент Приморья может лишить полномочий депутата, пропускавшего заседания комитета

Заксобрание региона должно рассмотреть этот вопрос 26 июля

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморья рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Дмитрия Назарца, с начала года не присутствовавшего ни на одном заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию, в котором состоит, а также на заседаниях заксобрания. Согласно предоставляемым справкам, он находится на лечении за границей, сообщил во вторник ТАСС председатель комитета Андрей Андрейченко.

"По заседаниям комитета - в данном году пропустил уже 11 заседаний <...> На уровне моего комитета, которым я руковожу, мы собрались и единогласно обратились в комитет по регламенту, чтобы он изучил вопрос уважительности или неуважительности тех документов, которые представлял Дмитрий. Комитет по регламенту под руководством [Всеволода] Романова собирался, и я знаю, что признал неудовлетворительными его документы, <...> и мы собирались вновь, и я обратился к Александру Ивановичу Ролику (председателю Законодательного собрания края - прим. ТАСС) о том, чтобы вынести на законодательное собрание вопрос о лишении Дмитрия Назарца депутатских полномочий", - сообщил Андрейченко.

Он добавил, что этот вопрос должен быть рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания. Согласно данным, размещенным на сайте краевого парламента, очередное заседание назначено на 26 июля. Андрейченко уточнил, что Назарец находится за границей и предоставляет документы о лечении. По его словам, на заседаниях законодательного собрания Назарец не присутствует с прошлого года.

"Хотя по линии комитета он все равно старался, работал с документами, но физическое присутствие, конечно же, не заменить. Но все равно 11 пропусков - это много", - уточнил собеседник.

Согласно данным, размещенным на сайте регионального парламента, Дмитрий Назарец родился 2 февраля 1990 года в селе Рощино Красноармейского района Приморского края. В 2011 году он окончил Дальневосточный федеральный университет по специальности "Юриспруденция", в 2016 - Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске, ему присуждена квалификация бакалавр по направлению подготовки "Менеджмент". В 2011 г. - 2021 г. - юрист, начальник юридического отдела ООО "Приморский лес", с 2013 г. по настоящее время - генеральный директор ООО "Приморский экспорт". Депутатом Законодательного Собрания Приморского края был избран в 2021 году, член фракции "Единая Россия".