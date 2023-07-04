Посольство РФ прокомментировало ограничения против дипмиссии США в Москве

Российские дипломаты отметили, что ограничения всегда были лишь ответом на действия Вашингтона

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам американской дипмиссии в Москве, всегда были лишь ответом на рестрикции властей США. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на заявления СМИ о том, что условия, в которых работают американцы в Москве хуже, чем положение российских дипломатов здесь. В этот раз такой тезис продвигает небезызвестное издание The New York Times, неоднократно ранее отказывавшее нам в публикациях по существу внешней политики России. Подчеркнем, что все ограничения, которые вводились по отношению к сотрудникам дипмиссии США в Москве, всегда были лишь ответом на рестрикции Вашингтона, систематическое создание необоснованных трудностей для нашей работы в Соединенных Штатах", - отметили российские дипломаты.

В качестве примера ограничений со стороны американских властей они привели "рейдерские захваты дипсобственности [РФ], невыдачу или выдачу с невероятными задержками виз, в том числе членам официальных делегаций для участия в мероприятиях ООН, регулярные отказы в выезде за пределы 25-мильной зоны (примерно 40,2 км - прим. ТАСС), поощрение властями радикально настроенной украинской диаспоры на проведение оскорбительных акций, затрудняющих работу российского загранучреждения". "Это далеко не полный список примеров ставшего традиционным американского "гостеприимства", с которым мы здесь сталкиваемся на ежедневной основе", - подчеркнули в посольстве.