Посольство РФ сообщило об использовании США провокаций для вербовки российских дипломатов

В дипмиссии отметили, что среди сотрудников ведомства нет предателей

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы прибегают к использованию мобильных телефонов, а также к провокациям во время решения личных бытовых проблем с целью вербовки российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в понедельник в Telegram-канале.

"Вызывает законное отторжение стремление местных спецслужб склонить нас к измене. Вывести работающих в Америке россиян из равновесия. Не дать нам возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности вдали от Родины. Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?! Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи", - отметили в диппредставительстве.

По словам дипломатов, "пора журналистам, считающим себя специалистами в области международных отношений, заняться своим делом, отказаться от ангажированности и выполнения политзаказов". "Это не те качества, за которые присуждают Пулитцеровскую премию. Возьмите мастер-класс у Сеймура Херша", - заключили в посольстве.

В мае посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки Центрального разведывательного управления США вербовать россиян путем размещения пропагандистских видеороликов являются наглой провокацией и частью гибридной войны против РФ.