Марочко: ВСУ у Сватова и Кременной в ЛНР чаще применяют технику советского производства

На этом участке фронта украинские силы вывели со своих позиций на второй и третьей линиях обороны западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в районах городов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), стали чаще применять военную технику советского производства взамен поставленной странами - членами НАТО. Об этом во вторник сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения на сватовско-кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и снижению использования украинскими боевиками поставляемого Западом "ленд-лиза", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки российских сил.

По словам собеседника агентства, украинские войска на этом участке фронта вывели со своих позиций на второй и третьей линиях обороны западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры.