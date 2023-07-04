Захарова назвала актом терроризма со стороны Киева попытку атаковать Россию беспилотниками

По словам официального представителя МИД РФ, мир должен осознать, что "США, Британия, Франция - постоянные члены СБ ООН - финансируют террористический режим"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Попытка атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры стала очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, - очередной акт терроризма", - отметила дипломат.

"Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция - постоянные члены СБ ООН - финансируют террористический режим", - подчеркнула Захарова.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город во вторник утром атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты ПВО. Пострадавших нет. В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.