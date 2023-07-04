Экс-глава МИД России назвал БРИКС одной из ведущих глобальных организаций

Игорь Иванов отметил, что в конце 1990-х это была консультационная платформа, на которой обсуждались актуальные международных проблемы

ПЕКИН, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошло путь от региональной консультационной платформы до одной из ведущих глобальных организаций. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Российского совета по международным делам (РСМД), экс-глава МИД (1998-2004) и бывший секретарь Совета безопасности РФ (2004-2007) Игорь Иванов, принимавший участие в XI Форуме глобального мира в Пекине.

"Сегодня БРИКС уже по многим формальным - и не только формальным - политическим критериям является одной из ведущих глобальных организаций", - отметил Иванов.

Он напомнил, что объединение БРИКС начиналось как РИК (Россия, Индия и Китай). В конце 1990-х это была консультационная платформа, на которой обсуждались актуальные международных проблемы, добавил президент РСМД.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходил с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".