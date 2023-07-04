Экс-глава российского МИД: Москва и Запад должны возобновлять связи на равноправной основе

Игорь Иванов отметил, что Россия в начале XXI века стала больше утверждаться в качестве независимого игрока на международной арене

ПЕКИН, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Россия и страны Запада должны постепенно восстанавливать отношения, но исключительно на основе равноправного диалога и учета взаимных интересов. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД), экс-глава МИД (1998-2004), бывший секретарь Совета безопасности РФ (2004-2007) Игорь Иванов, принимавший участие в XI Форуме глобального мира в Пекине.

"Следует исходить из того, что постепенно надо восстанавливать диалог, но уже диалог на тех принципах, который соответствовал бы новым реалиям, где эффективным может быть только равноправный диалог и учет взаимных интересов", - сказал Иванов. Он выразил мнение о том, что сейчас отношения России и Запада находятся на самой низкой отметке.

По словам президента РСМД, после того, как Россия в начале XXI века стала больше утверждаться в качестве независимого игрока на международной арене, в отношениях с западными странами стало возникать больше противоречий. "Эволюция отношений была, к сожалению, малоприятная, потому что инфраструктура НАТО приближалась к границам России", - отметил он.

Форум глобального мира проводится ежегодно с 2012 года Университетом Цинхуа, одним из ведущих вузов Китая и мира. В нем принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В этом году он проходил с 1 по 3 июля. Главная тема мероприятия - "Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество".