В Херсонской области сообщили об уничтожении украинских плавсредств, миномета и гаубицы

Также ликвидирован склад противника с боеприпасами в островной зоне в районе Софиевки, отметили в экстренных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 4 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении четыре плавсредства, миномет калибра 120 мм и гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены четыре плавсредства противника в районе города Херсона, расчет миномета калибра 120 мм и боекомплект к нему (потери: четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести), гаубица М-777 с боекомплектом (потери: четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне в районе Софиевки уничтожен склад с боеприпасами и гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, на каховском направлении - позиция ВСУ с четырьмя военнослужащими, еще трое ранены.