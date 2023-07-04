Комитеты СФ поддержали кандидатов на посты прокуроров шести регионов, включая Дагестан

Консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров шести российских регионов, включая Рязанскую область и Дагестан.

В соответствии с регламентом верхней палаты консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов СФ по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуры Андрея Жугина - на должность прокурора Ивановской области, Виктора Эппа - прокурора Республики Дагестан, Дмитрия Коданева - прокурора Рязанской области, Сергея Швецова - прокурора Новгородской области, Андрея Мошкова - прокурора Псковской области и Александра Яновского - прокурора Забайкальского края.

Согласно интернет-порталу органов прокуратуры, в настоящее время старший советник юстиции Жугин занимает должность первого заместителя прокурора Владимирской области, уроженец Рязанской области Эпп работает прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа, а старший советник юстиции Коданев является первым заместителем прокурора Смоленской области. Швецов сейчас работает в должности зампрокурора Мурманской области, Мошков является первым заместителем прокурора Республики Хакасия, а старший советник юстиции Александр Яновский - первым заместителем прокурора Республики Алтай.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.