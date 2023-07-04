Суд обязал главу Новосибирска обсудить вопрос референдума по возврату выборов мэра

Анатолия Локтя также обязали провести личный прием для обсуждения инициативы по возврату прямых выборов

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск депутата Горсовета Новосибирска Антона Картавина к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, обязав его провести личный прием для обсуждения инициативы по возврату прямых выборов главы города, отмененных в феврале. Об этом сообщается на сайте суда.

"На мэра Новосибирска возложена обязанность повторно рассмотреть обращение Картавина А. В. от 31 марта в части не рассмотрения вопроса, касающегося личного приема - в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения суда в законную силу. Решением постановлено об исполнении решения сообщить в суд и Картавину в течение одного месяца со дня исполнения решения суда", - говорится в сообщении.

Ранее группа общественников выступила с инициативой о проведении референдума. Облизбирком дважды возвращал документы для доработки, они были приняты после третьего обращения. Далее они были направлены в заксобрание для проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям федерального и областного законодательства. Рассмотрение вопроса на сессии планируется 6 июля.

В феврале 2023 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в двух чтениях закон об отмене прямых выборов глав областного центра и наукограда Кольцово. В апреле депутаты горсовета приняли решение о внесении соответствующих изменений в Устав города. Принятым заксобранием региона законопроектом предлагается изменить способ избрания глав городских округов Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому, мэр избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов мэров. Прямые выборы сохранялись до недавнего времени в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года областная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.