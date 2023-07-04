Депутат Попов направит запрос Краснову по ситуации с нападением на журналистку и адвоката

Замглавы комитета Госдумы по информполитике назвал происшествие "вопиющим и недопустимым"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов направит запрос по поводу нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне генеральному прокурору России Игорю Краснову.

"В Грозном неизвестные избили журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова. В дело уже вмешалась [уполномоченный по правам человека в РФ] Татьяна Москалькова. Со своей стороны сегодня же направлю запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову", - написал Попов в своем Telegram-канале во вторник.

Он назвал "вопиющим и недопустимым" нападение на людей, журналистов, активистов вне зависимости от их политических взглядов. "Грозный - один из самых безопасных городов в стране. Таким должен и оставаться", - заключил депутат.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также намерен направить обращение в Генпрокуратуру и СК.

"Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) преступны и недопустимы. Комитет Госдумы по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Реакция Совфеда

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал правоохранителей жестко отреагировать на нападение на Милашину и Немова.

"Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на Милашину и Немова.