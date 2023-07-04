В Госдуме предложили критикам Ельцин-центра сначала посетить его лично

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал центр "очень приличным заведением", в котором "много интересного"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что критикующие Ельцин-центр должны сначала лично посетить его, чтобы составить собственное мнение. В центре очень много интересного, это "приличное заведение", сказал он журналистам во вторник во время рабочей поездки в Ельцин-центр в Екатеринбурге.

"Ельцин-центр - очень приличное заведение, здесь очень много интересного. Я считаю, что прежде чем что-то критиковать, чтобы понимать что [это] такое, откуда взялось, <...> [надо посетить центр]: прежде чем обсуждать вкус устриц - надо их попробовать", - сказал он, комментируя ситуацию с проверкой Ельцин-центра.

Крашенинников также отметил, что считает, что нет причин для проверок центра "с точки зрения квалифицирующих моментов". "Я бываю в Екатеринбурге постоянно, при случае захожу. И призываю всех посещать, смотреть собственными глазами", - подчеркнул он.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что после депутатского запроса ведется проверка Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента. Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских уточнил, что попросил Минюст РФ о комплексной проверке Ельцин-центра, отметив, в частности, что "среди претензий - то, что сотрудники продвигают прозападную линию". Позже Альшевских в своем телеграм-канале опубликовал ответ Минюста РФ на свой запрос, из которого следует, что признание Ельцин-центра иноагентом невозможно. Как сообщал ТАСС председатель правления центра, исполнительный директор фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" Александр Дроздов, оснований для проверки Минюстом нет, в то же время проверку проводит прокуратура на основании жалобы депутатов Госдумы.

Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.