Путин заявил, что Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС

Президент РФ положительно оценил работу индийского председательства в организации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему взаимодействию стран-участниц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите организации, который проходит в видеоформате.

"Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемирному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", - сказал глава российского государства.

В начале своего выступления Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию заседания и положительно оценил работу индийского председательства в ШОС.

"Реализация солидного пакета документов и решений, которые подготовлены к нынешнему Совету глав государств [- участников ШОС], несомненно, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках ШОС", - подчеркнул президент РФ.

Приверженность формированию многополярного миропорядка

Президент России добавил, что ШОС твердо привержена формированию справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве.

"Наша организация твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка. Миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - сказал российский лидер.

Российская сторона, указал он, считает важным, что "все участники объединения сходятся в оценках ситуации в мировой политике, в безопасности, в социальной и экономической сферах".

"При этом наша организация твердо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка. Миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что практическая работа ШОС строится на конструктивной основе, при этом объединение играет все более весомую роль в международных делах и вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, в обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников и в упрочение международных связей.

Нью-Дели председательствует в организации в этом году. Ожидается, что на проходящем саммите новым членом организации станет Иран.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. На сегодняшний день в состав организации входят восемь стран: ее основатели - Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.