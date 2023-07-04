Путин заявил, что россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа

Президент РФ поблагодарил лидеров стран ШОС, которые поддержали действия российского руководства во время этих событий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский народ сплочен как никогда, россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", - сказал глава государства.

Он также выразил благодарность лидерам стран ШОС, которые поддержали действия российского руководства во время этих событий. "Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действий российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации [сотрудничества]. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", - отметил Путин.

Путин заявил, что против России ведется гибридная война, но страна уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и санкциям.

"Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям", - отметил глава государства на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Он добавил, что долгое время у российских границ внешними силами реализовывался проект по созданию из Украины "фактически враждебного государства, анти-России". "Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", - указал Путин.