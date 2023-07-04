Кандидат от ЛДПР представил документы на выборы губернатора Ивановской области

Облизбирком осуществляет прием документов на выдвижение до 8 июля

ТАСС, 4 июля. Выдвинутый региональным отделением партии ЛДПР Дмитрий Шелякин представил документы по выдвижению на выборы губернатора Ивановской области, сообщил облизбирком.

"Дмитрий Шелякин, выдвинутый Ивановским региональным отделением политической партии ЛДПР - либерально-демократической партии России представил документы по выдвижению на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

Облизбирком осуществляет прием документов на выдвижение до 18:00 мск 8 июля.

19 июня губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подал документы в избирком на участие в выборах главы региона, его намеренье снова баллотироваться поддержал президент Владимир Путин. Предложение Воскресенского - стать сенатором от Ивановской области в случае победы на выборах 10 сентября, принял бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин. 28 июня документы о выдвижении для участия в выборах представил кандидат от КПРФ Александр Бойков. Третьим кандидатом стал Александр Орехов, выдвинутый Ивановским областным отделением политической партии "Коммунистической партией Коммунисты России".

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.