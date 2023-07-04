Путин на саммите ШОС приветствовал присоединение Ирана к объединению

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметив важность помощи Тегерану встроиться во все процессы объединения.

"В нашей организации теперь в полноправном формате будет участвовать Исламская Республика Иран. Хочу искренне поздравить с этим и от души поприветствовать президента Ирана господина Эбрахима Раиси", - сказал глава российского государства на онлайн-саммите ШОС.

"Менее, чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача - помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу", - добавил Путин.

В целом он подчеркнул, что не может не вызывать удовлетворение то, что авторитет и влияние ШОС продолжают укрепляться, растет интерес к деятельности организации со стороны других государств и международных структур. "Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с ШОС и рассматривают возможность подключения к ее работе. Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать", - добавил президент РФ.