Путин заявил, что РФ выступает за скорое завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы принятие Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) прошло как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите объединения.

"Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", - сказал он.

В настоящий момент Белоруссия имеет статус страны-наблюдателя в организации.