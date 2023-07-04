Замглавы МИД РФ и посол Швейцарии обсудили международное гуманитарное содействие Сирии

В дипведомстве отметили, что стороны также обменялись мнениями по различным сюжетам международной и региональной повестки дня

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг расширение комплексного международного гуманитарного содействия Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ о встрече, состоявшейся 3 июля.

"Состоялось обсуждение задач расширения комплексного международного гуманитарного содействия Сирии, в том числе в связи с истечением 10 июля срока действия профильной резолюции 2672 СБ ООН", - сообщили в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что стороны также обменялись мнениями по различным сюжетам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес, включая вопросы двустороннего взаимодействия на площадках Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, Совета ООН по правам человека и других специализированных международных организаций, в частности Международного союза электросвязи.

Встреча прошла по просьбе посла Швейцарии, указали в российском МИД.