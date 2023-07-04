Глава Минэкономразвития посещает строящиеся за счет российской помощи объекты Абхазии

Максим Решетников прибыл в страну с однодневным визитом

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников инспектирует объекты в Абхазии, строящиеся или реконструируемые за счет российской финансовой помощи в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации президента Абхазии.

В пресс-службе отметили, что российский министр прибыл в Абхазию с однодневным визитом. Программой предусмотрены встречи с президентом Асланом Бжанией и премьер-министром Александром Анквабом.

В Гагрском районе Решетников и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в сопровождении начальника управления капстроительства Абхазии Тимура Агрбы посетили площадку строительства канализационных очистных сооружений. Работы на этом объекте должны завершиться в 2024 году, что позволит очищать сточные воды городов Гагра и Пицунда.

Также российский министр посетит энергетические объекты в Гагрском, Гудаутском и Гулрыпшском районах. В частности, подстанции "Алахадзы - 110 кВ" в селе Алахадзы Гагрского района, "Бзып - 220 кВ" в Гудаутском районе, "Дранда - 110 кВ" в Гулрыпшском районе.

В селе Кацикыт Гулрыпшского района Решетников осмотрит строящийся полигон твердых бытовых отходов (ТБО), который должен быть сдан в эксплуатацию в этом году. Введение в эксплуатацию полигона позволит размещать основной объем ТБО центральной и восточной частей республики.