Посольство РФ заявило, что при беспорядках в Сенегале арестованы выходцы из соседних стран

С 1 июня в посольстве повышены меры безопасности

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Много выходцев из соседних государств было арестовано во время беспорядков в Сенегале, вспыхнувших в столице в связи с судебным делом против лидера оппозиции Усмана Сонко. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Сенегале.

Там отметили, что меры безопасности в посольстве повышены с 1 июня из-за массовых беспорядков в Дакаре - столице республики. "Власти страны также ввели усиленный режим несения службы силами правопорядка", - сообщили в посольстве.

"Так, в ходе упомянутых беспорядков силами полиции было арестовано много выходцев из соседних государств и в их отношении сейчас ведется разбирательство", - указали в диппредставительстве.

Как отметили в российском посольстве, в официальных источниках не сообщают о возможном прямом вмешательстве во внутренние дела Сенегала со стороны Запада. "Предстоящие в 2024 году президентские выборы в Сенегале привлекают повышенное внимание в мире, в том числе и в странах, выступающих с критикой некоторых внешнеполитических шагов действующего президента [Сенегала Маки Саля]. О каком-либо прямом вмешательстве западных стран во внутриполитические события в Сенегале официальные источники не сообщают", - подчеркнули в посольстве.

О ситуации в Сенегале

В начале июня в Сенегале прошли сопровождавшиеся беспорядками демонстрации. Они начались после того, как Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы. Сонко пока не заключен в тюрьму, силы безопасности блокируют его в собственном доме.

Ранее Agence France Presse сообщило, что Сонко призвал к массовым протестам против возможного переизбрания на третий срок президента Саля. 3 июля Саль заявил в обращении к нации, что не будет баллотироваться на третий срок на выборах 2024 года.