4 июля, 10:04

Сальдо: после теракта на Каховской ГЭС мировые организации не просили о визите в зону ЧС

Представители специализированных учреждений ООН ранее заявляли, что на российской территории в пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районах они не присутствуют

ГЕНИЧЕСК, 4 июля. /ТАСС/. Иностранные организации за месяц после теракта на Каховской ГЭС не просили о посещении зоны подтопления в Херсонской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Ранее представители специализированных учреждений ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявляли на брифингах в Женеве, что на российской территории в пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районах они не присутствуют и ждут на этот счет зеленый свет от РФ.

"Не получали", - ответил Сальдо на вопрос о том, получали ли власти области запросы от иностранных организаций о посещении подтопленных районов. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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