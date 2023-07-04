4 июля, 10:11
Отставки и назначения

Путин назначил посла России в Сьерра-Леоне

Им стал Алексей Попов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце июня Путин назначил Попова послом РФ в Гвинейской Республике, новые обязанности он будет выполнять по совместительству.

Ранее послом РФ в Гвинейской Республике и по совместительству в Сьерра-Леоне был Вадим Разумовский.

Попов родился в 1961 году. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, с 2015 года занимал должность генерального консула во вьетнамском Хошимине. С 2021 года был замдиректора департамента кадров МИД РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСьерра-ЛеонеОтставки и назначения
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