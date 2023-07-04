Песков заявил, что право на консульские контакты должно обеспечиваться и РФ, и США

По словам пресс-секретаря президента, есть определенные контакты по обмену заключенными между странами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Право на консульский доступ должно обеспечиваться как со стороны России, так и со стороны США, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается реализации законного права на консульские контакты, это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться", - сказал представитель Кремля, комментируя посещение послом США Линн Трейси журналиста Эвана Гершковича и посещение диппредставителями РФ россиянина Владимира Дунаева, экстрадированного в Соединенные Штаты.

Отвечая на вопрос о возможности диалога по теме обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, Песков отметил, что "определенные контакты" между странами есть. "Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине", - добавил он.

Ранее в американском посольстве ТАСС сообщили, что посол Трейси в понедельник посетила Гершковича.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Как сообщал ранее Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая, 23 мая срок содержания под стражей был продлен на три месяца.

В 2021 году россиянин Дунаев был экстрадирован из Южной Кореи в США за предполагаемую хакерскую деятельность.