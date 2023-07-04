Нападение на журналистку в Чечне и обмены заключенными. Темы брифинга Пескова

Оценка нападению неизвестных на журналистку Елену Милашину в Чечне, мероприятия президента РФ Владимира Путина, а также возможные обмены заключенными России и США стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле, у него "очень насыщенный рабочий день", который начался с саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Президент продолжит день встречей с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС. Он обратится к собравшим, затем будет выступление и.о. ректора вуза Алексея Комиссарова. Свободная беседа будет вестись в открытом формате.

Далее глава государства проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию новых регионов. Профильный докладчик - вице-премьер Марат Хуснуллин, он же расскажет журналистам об основных параметрах дискуссии, закрытой для СМИ.

В планах ближе к вечеру международный телефонный разговор, возможно еще одно "дополнительное мероприятие", о котором своевременно сообщат.

О нападении на журналистку Милашину в Чечне

"Разумеется, президенту доложено", вопросом уже занимается уполномоченный президента по правам человека Татьяна Москалькова."Там требуется проверка и проведение следственных действий".

"Речь идет об очень серьезном нападении, которое, безусловно, требует очень энергичных мер".

О возможном обмене Гершковича на Дунаева

В вопросе освобождения находящихся под стражей граждан США и РФ "определенные контакты" есть. "Но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость".

"Что касается реализации законного права на консульские контакты, это право должно с обеих сторон обеспечиваться" - в случае как с арестованным в РФ за шпионаж американским журналистом Эваном Гершковичем, так и с заключенным под стражу в США по подозрению в киберпреступлениях россиянином Владимиром Дунаевым.

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