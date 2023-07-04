Матвиенко попросила ввести обязательный минимум локализации деталей для такси и каршеринга

Соответствующий законопроект разработан членами Совфеда

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина для развития отечественного автопрома установить обязательный минимальный уровень локализации производства компонентов автомобилей, использующихся в такси и каршеринге.

"Просим поддержать разработанный сенаторами проект федерального закона об установлении требований к локализации автотранспортных средств, используемых в качестве легкового такси и каршеринга", - сказала Матвиенко во время встречи с Мишустиным.

Также Матвиенко предложила увеличить утилизационный сбор для юридических и физических лиц в случае перепродажи автомобиля в течение трех лет с момента ввоза. Среди других предложений сенаторов - исключение норм, позволяющих начислять баллы и оценивать локализацию по обязательствам на будущее, "потому что это ставит в неравные конкурентные условия действующий автопром". Кроме того, спикер Совфеда предложила распространить требования о локализации на аренду автомобилей и транспортных услуг для государственных и муниципальных нужд. "Эти предложения, уважаемый Михаил Владимирович, подготовлены нами с предприятиями-автопроизводителями и поддерживаются Минпромторгом, просили бы дать поручение проработать их", - подчеркнула Матвиенко.

Говоря о подготовке к уровню локализации производства автомобилей такси и каршеринга, Мишустин отметил, что регулирование данной темы "требует очень аккуратного подхода". "Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности автомобильной промышленности выполнить такой заказ", - пояснил глава кабмина.

По его словам, сейчас идет достаточно тщательная проработка представленного сенаторами законопроекта в профильных министерствах. "Я об этом говорил с [вице-премьером - главой Минпромторга Денисом] Мантуровым. Предлагаем коллегам принять в этом активное участие, услышал и вопросы по утилю, все это будет в ближайшее время рассмотрено правительством", - заключил Мишустин.