Глеб Никитин представил документы о выдвижении на выборы нижегородского губернатора

Для действующего главы региона стартовал следующий этап избирательной кампании - сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области в поддержку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия") представил документы в областной избирком о выдвижении на выборы главы региона. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии.

"4 июля 2023 года в избирательную комиссию Нижегородской области представлены документы от Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" - о выдвижении Глеба Сергеевича Никитина кандидатом на выборах губернатора Нижегородской области", - сообщили в избиркоме.

По данным комиссии, для Никитина стартовал следующий этап избирательной кампании - сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области в поддержку своего выдвижения.

Владислав Егоров (КПРФ) и Владислав Атмахов (ЛДПР) уже представили документы в областной избирком.

Ранее региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Нижегородской области на выборы был выдвинут Александр Быков, отделением общественной организации всероссийская политическая партия "Гражданская сила" - Илья Померанцев. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Глеба Никитина, ЛДПР - главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова, реготделение КПРФ - заместителя председателя заксобрания - Владислава Егорова.

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование, по данным регионального избиркома, продлится три дня. Действующим главой региона является Никитин. Он был назначен врио главы в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.