Матвиенко просит кабмин решить вопрос об обеспечении инвалидов средствами реабилитации

Спикер СФ отметила, что страна не может зависеть от ненадежных поставок из недружественных государств

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила правительство РФ проработать вопрос об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации.

"Прошу вашего поручения по очень чувствительной теме - обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов. Особая актуальность ее всем понятна. Мы не можем зависеть от ненадежных поставок из недружественных стран", - сказала она во вторник на встрече руководства верхней палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства.

Матвиенко сослалась на данные профильных институтов, согласно которым "доля российских производителей протезов нижних конечностей не превышает 20-25%", а протезов верхних конечностей - 10%. "При этом все необходимые разработки для замещения иностранной продукции у наших предприятий есть, но масштабировать их без серьезной государственной поддержки очень непросто", - констатировала спикер, призвав также уделить особое внимание развитию производства материалов, необходимых для изготовления протезов.

Сенатор отметила, что кабмин занимается этой темой, "но кроме высокого качества умных протезов нужны и костыли, и ходунки, и более легкие, удобные коляски, и много чего другого". По мнению Матвиенко, необходима программа формирования конкурентоспособной и устойчивой реабилитационной отрасли, обеспечивающей потребности инвалидов "современными и качественными техническими средствами реабилитации" с принятием дополнительных мер государственной поддержки.

"Без этого эту отрасль по-настоящему, конечно, не поднять", - резюмировала она.