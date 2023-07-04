Захарова прокомментировала протест Японии после поездки Трутнева

Официальный представитель МИД РФ отметила, что остров Итуруп принадлежит России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Властям Японии пора выучить, что остров Итуруп принадлежит России. Об этом написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что правительство Японии во вторник по дипломатическим каналам выразило протест властям России в связи с посещением острова Итуруп заместителем председателя правительства РФ - полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым.

"Остров наш. Пора выучить", - сказала она.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.