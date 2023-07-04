4 июля, 11:10,
обновлено 4 июля, 11:44

Путин отметил терпение, мужество и созидательный потенциал жителей Херсонской области

Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС
© Kremlin.ru

Президент также поблагодарил тех, кто работает вместе с правительством региона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу поблагодарить вас за ваш выбор. Выбор, прямо скажем, непростой. Хочу поблагодарить людей, которые вместе с вами работают, и всех, кто живет в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал", - сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, выслушав выступление зампредседателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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