Путин отметил терпение, мужество и созидательный потенциал жителей Херсонской области

Президент также поблагодарил тех, кто работает вместе с правительством региона

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу поблагодарить вас за ваш выбор. Выбор, прямо скажем, непростой. Хочу поблагодарить людей, которые вместе с вами работают, и всех, кто живет в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал", - сказал глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, выслушав выступление зампредседателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана.